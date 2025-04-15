Beş Bileşenli Karma Aşı'ya, Hepatit B aşısının eklenmesiyle oluşturulan Altı Bileşenli Karma Aşı'nın uygulanmasına dün itibariyle başlandı.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı

Uygulamanın başlaması sebebiyle Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Nisan ayı başında Aselüler Boğmaca Aşısı'nın programa alındığını belirten Bakan, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve Hemofilus Influenza Tip B'ye karşı koruma sağlayan Beşli Karma Aşı'ya Hepatit B aşısının da eklendiğini belirterek "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programımız kapsamında koruyan, geliştiren, üreten sağlık modelimizle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Altı hastalığa karşı koruma sağlayacak

Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu'nun önerisi doğrultusunda aşılama programına dahil edilen Altı Bileşenli Karma Aşı'nın, altı hastalığa karşı koruma sağlayacağını belirten Bakan Memişoğlu, çocuk felci, difteri, çiçek gibi hastalıklarla mücadelede aşıların önemli rol oynadığını vurguladı. Memişoğlu açıklamasında: "Aşılar çocuklarımızın hastalanmamasını, bulaşıcı hastalıktan etkilenmemesini sağlıyor. Sağlığımızı kaybetmeden sağlığımızı korumayı bilmemiz lazım. Bedenimiz her birimize emanet." sözlerine yer verdi.

Aşılama programına uyulmalı

Açıklamalarına "Biz hastalık bakanlığı değiliz, Sağlık Bakanlığıyız. Öncelikle insanlarımızın sağlıklı kalmasını, kendilerini korumasını istiyoruz. Aşı da bunların en önemlisi." diyerek devam eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çocuklara özellikle de bebeklere yapılması gereken aşılar konusunda hassasiyet gösterilmesini ve aşı programlarına uyulmasını istedi.