Şirketten yapılan açıklamaya göre, seride yer alan Galaxy S25+, 512 GB'lık yeni versiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Mevcutta 256 GB'lık hafıza seçeneği ile satışa sunulan Galaxy S25+, Samsung çevrimiçi mağazasında 512 GB'lık geniş hafıza seçeneğiyle yer alıyor.

Sadece çevrim içi satışa özel olarak sunulan Galaxy S25+, 512 GB hafızasıyla dosyaları, verileri ve daha fazlasını depolama imkanı sağlıyor.

Günlük yaşama sorunsuz ve sezgisel çözümler sunan Galaxy S25+, güçlü ve özel olarak tasarlanmış işlemciye, optimize edilmiş pil ömrüne ve yenilikçi yapay zeka teknolojisine sahip.

6,7 inçlik ekranıyla daha büyük ekran deneyimi sunan S25+ şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Armor Aluminum çerçeveyle kaplı Galaxy S25+ dayanıklı yapısıyla da öne çıkıyor.

Özel uygulama işlemcisine entegre edilen "öncü mDNIe" teknolojisi ve yazılım optimizasyonu modelin pil ömrünü artırıyor.

Model'in Nightography özelliğine sayesinde gece daha net videolar çekilebiliyor. Galaxy S25+ modelinin ortamdaki ışığı algılayabilen ve buna uyum sağlayabilen "Nesneye Duyarlı Yazılım" sayesinde gerçeğe yakın portre fotoğraflar çekme fırsatı sunuyor.

Galaxy S25+, yapay zeka teknolojisiyle uygulamaların tek bir komutla bir arada çalışmasını sağlarken, "Now Brief", "Google Gemini Live" ve "Audio Eraser" gibi ekstra yapay zeka özellikleriyle bir telefondan çok daha ötesini deneyimleme şansı sunuyor.