Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. İdman; ısınma koşuları, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla başlarken, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş - Başakşehir maçı, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, bu önemli karşılaşmada takımlarına tam destek vermeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Süper Lig puan tablosunda üst sıraları hedeflerken, Başakşehir karşısında alacağı 3 puanla çıkışını sürdürmek istiyor. Solskjaer yönetimindeki performans merakla bekleniyor.

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman?

Tarih: 12 Nisan 2025 Cumartesi

Saat: 19.00

Stad: Tüpraş Stadyumu