Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesimi İstanbul istikametinde bir tankere arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney hayatını kaybetti. Güney'in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ta Güney'e Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Mansur Yavaş'ın mesajı şu şekilde; "Ankara’da görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memurumuz İbrahim Güney’e Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."