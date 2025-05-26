Google, yapay zekâ destekli video üretiminde devrim yaratacak yeni modeli Veo 3’ü Türkiye dahil olmak üzere 71 ülkede kullanıma sundu. Uygulamanın Pro aboneleri, metin ve görsel girdilerle 1080p ve 4K kalitesinde yüksek çözünürlüklü videolar oluşturabilecek.

Veo 3, kullanıcıların basit metin komutlarıyla ya da görsel referanslarla sinematik kalitede videolar üretmesini sağlıyor. Model, sahne tutarlılığını koruyarak doğal ve akıcı içerikler ortaya koyuyor. Google, bu yeni teknolojinin içerik üreticileri, pazarlamacılar ve medya profesyonelleri için büyük fırsatlar sunacağını belirtti.

Google Türkiye'den Veo 3 Duyurusuna Esprili Yaklaşım

Google, geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli video oluşturma aracı Veo 3'ün Türkiye dahil 71 ülkede kullanıma açıldığını duyurdu. Şirket, küresel lansman açıklamasında, "Bugünden itibaren, Veo 3'e 71 yeni ülkede erişim sağlıyoruz ve Pro abonelerinin denemesi için kullanıma sunuyoruz. Ne yarattığınızı görmek (ve duymak) için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Bu önemli gelişmenin ardından Google Türkiye, bugün sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çeken ve esprili bir paylaşımla konuya yeniden değindi. Yapılan paylaşımda, "Gemini’ı sen de dene. Prompt: Bol fıstıklı baklavadan yapılmış bir bilgisayar klavyesi hayal et. Bir kişininin ellerini baklavadan tuşlara basarak dizüstü bilgisayarında yazı yazarken görüyoruz." denilerek, kullanıcılar Google'ın bir diğer yapay zeka aracı olan Gemini'ı kullanmaya davet edildi.