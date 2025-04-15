Dağdeviren, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığı giyilebilir ultrason cihazını uzaya göndermeyi başardı. Önemli olan bir diğer detay ise, bu tarihi başarıyı tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibiyle gerçekleştirmiş olması.

Dağdeviren, bu başarıyı sosyal medya hesabından duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: "Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim."

Bu başarı, sadece bilim dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal eşitlik adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Dağdeviren’in bu cihazı, tıbbî uygulamalarda yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim—tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile🚀 pic.twitter.com/JB4p9s2c3G — Canan Dagdeviren (@dagdevirencanan) April 14, 2025