Bilim insanları, Dünya’dan yalnızca 120 ışık yılı mesafede bulunan ve son derece sıra dışı özellikler taşıyan bir gezegen sistemini keşfettiklerini duyurdu. Keşif, Birleşik Krallık’taki Birmingham Üniversitesi'nden gök bilimci Amaury Triaud ve ekibi tarafından yapıldı. Triaud, keşfin önemine dikkat çekerek, “Hem bir ikili sistem hem de kahverengi cüce çiftinin çevresinde dönen, üstelik kutupsal yörüngeye sahip bir gezegenin varlığı gerçekten etkileyici” dedi.

Kahverengi cüceler, kütle açısından gezegenlerle yıldızlar arasında yer alan gök cisimleri olarak biliniyor. Bu cisimler yaklaşık 13 Jüpiter kütlesine kadar çıkabiliyor ve çekirdeklerinde döteryum füzyonu gerçekleşebiliyor. Ancak klasik hidrojen füzyonunu başlatacak yeterli kütleye sahip olmadıkları için genellikle "başarısız yıldızlar" olarak adlandırılıyorlar. Buna rağmen, kahverengi cüceler hem yıldızların hem de gezegenlerin oluşum süreçlerini anlamada bilim insanları için kritik bilgiler sunuyor.

Bu dikkat çekici keşif, Birmingham Üniversitesi'nden Thomas Baycroft liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen araştırma sırasında ortaya çıktı. Ekip, '2M1510' adlı sistemdeki kahverengi cücelerin fiziksel yapısını ve yörüngelerini incelerken, sistemin kütle merkezinde açıklanamayan bir hareket fark etti.

Elde edilen verilere göre, '2M1510 A' ve '2M1510 B' olarak adlandırılan kahverengi cüceler, Jüpiter’in yaklaşık 35 katı kütleye sahip ve birbirlerine oldukça yakın, sadece 20,9 günlük bir yörüngeyle dönüyorlar. Sistemde daha uzakta yer alan '2M1510 C' adlı üçüncü bir kahverengi cücenin ise Güneş-Dünya mesafesinin yaklaşık 250 katı uzaklıkta olduğu tespit edildi. Ancak bu uzak cücenin merkezdeki hareketten sorumlu olmadığı anlaşıldı.

Sistemde yer alan ötegezegenin tam kütlesi ve yörüngesi henüz netlik kazanmasa da, ilk tahminler bu gezegenin kütlesinin 10 ila 1000 Dünya kütlesi arasında, en olası değerinin ise birkaç yüz Dünya kütlesi civarında olduğunu gösteriyor. Yörüngesinin süresi ise 100 günden birkaç bin güne kadar değişebilecek bir aralıkta tahmin ediliyor.

Araştırma ekibi, sistemin daha detaylı şekilde incelenmesi için gözlemleri sürdürmeyi planlıyor. Keşifle ilgili konuşan Triaud, “Aslında böyle bir gezegen ya da sistem yapısı aramıyorduk. Tamamen beklenmedik şekilde karşımıza çıktı ve bu da keşfi daha da heyecan verici kıldı” dedi.