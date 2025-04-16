Vali Gül sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik.

Doktorlarımız tarafından… — Davut GÜL (@gul_davut) April 15, 2025