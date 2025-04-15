Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkenin kuzey-orta kesiminde yer alan Plateau eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, 13 Mart Pazar gecesi geç saatlerde Bassa yerel yönetim bölgesine bağlı Zike topluluğuna baskın düzenleyen saldırganlar, sivillere rastgele ateş açtı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Devlet Başkanı Tinubu dün yaptığı açıklamada, yaşanan kayıplardan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek güvenlik güçlerine olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve sorumluların adalete teslim edilmesi talimatını verdi. "Bu yıkımın ve misilleme saldırılarının sürmesine izin veremeyiz. Artık yeter" ifadelerini kullanan Tinubu, bölgedeki şiddet olaylarının yirmi yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkat çekti ve kalıcı bir çözüm için Plateau valisi ile görüştüğünü ve çeşitli önerilerde bulunduğunu söyledi. Saldırıların nedeni ise henüz bilinmiyor.