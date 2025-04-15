Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 8-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Avrupa / Afrika Grup I’de, Türkiye kadın tenisinin dünyadaki en prestijli şampiyonasında Fransa ve İsveç’i yenerek grubunu lider tamamladı. Ardından, Macaristan’ı da 2-0’lık skorla mağlup ederek tarihte ilk kez Dünya Grubu Play-Off'larına yükselmeyi başardı.

Ayla Aksu ve Zeynep Sönmez'in büyük mücadeleleriyle Türkiye, ilk kez Billie Jean King Cup Dünya Grubu Play-Off’larına katılmaya hak kazandı. Serinin ilk karşılaşmasında Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth'u 2-6, 6-4, 6-0’lık setlerle yenerek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. Ardından, Zeynep Sönmez de Anna Bondar’ı 6-2, 6-2’lik net bir skorla mağlup ederek Türkiye’nin tarihi başarısını pekiştirdi.

Türkiye, 10 Kasım 2025’te yapılacak Play-Off’ta Dünya Grubu Elemeleri’ne yükselmek için mücadele edecek.