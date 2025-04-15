Roket, Dünya yüzeyinden yaklaşık 100 kilometre yükseğe çıkarak kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortam sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren uçuşun ardından, kapsül güvenli bir şekilde paraşütlerle yavaşlayarak Dünya’ya iniş yaptı.

Uzaya Gönderilen İlk Tamamı Kadın Mürettebat

Bu tarihi uçuş, 60 yılı aşkın bir sürenin ardından uzaya gönderilen ilk tamamen kadınlardan oluşan mürettebat olarak kayda geçti. Yolculuk, uzay keşifleri açısından sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İniş sonrası, Katy Perry’ye deneyimiyle ilgili sorular soruldu. Ünlü şarkıcı, uzay yolculuğu sonrası bir şarkı yazıp yazmayacağı sorusuna "Elbette, yüzde 100" şeklinde yanıt verdi.

Katy Perry’nin Uzay Yolculuğu: Bir Adım Daha İleriye

Blue Origin’in bu özel uçuşu, uzay turizmi ve kadınların bilim, teknoloji ve uzay alanındaki yerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Katy Perry'nin deneyimi, uzaya olan ilgiyi arttırırken, kadınların uzay keşiflerinde daha fazla yer alması gerektiğini bir kez daha vurguladı.