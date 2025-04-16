Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Trabzonspor, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.