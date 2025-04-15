Milli futbolcumuz Merih Demiral, FIFA tarafından başlatılan ve dünya genelinde yalnızca 40 futbolcunun kabul edildiği “FIFA Players Executive Programme”a seçilen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

FIFA’nın hayata geçirdiği bu özel program, profesyonel futbolcuları saha dışındaki süreçlere hazırlamayı ve futbol yönetiminde etkin roller üstlenmelerini hedefliyor. Programa kabul edilen isimler arasında David Luiz, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez ve Jamie Vardy gibi dünya çapında tanınan futbolcular da bulunuyor.

Merih Demiral, bu prestijli programa katılmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, futbolun karar alma süreçlerinde de Türk bayrağını temsil etmenin önemine dikkat çekti.

"Türk bayrağını sadece sahada değil, futbolun karar verici mekanizmalarında da temsil edebilmek önemli ve bunu çok istiyorum. Bunun eksikliği zaman zaman hem kulüplerimizin hem de futbolcularımızın hissettiği bir şey. Gelecekte bu noktalardaki eksikliklerimizi gidermek için bu ve benzeri eğitimler çok önemli rol oynuyor."

FIFA'nın oluşturduğu bu kapsamlı eğitim programı, katılımcılara çevrim içi derslerin yanı sıra, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde düzenlenecek iki ayrı yüz yüze toplantıyla da destek sağlıyor. Amaç, hem erkek hem kadın oyuncuların emeklilik sonrası yaşamlarına daha bilinçli hazırlanmalarını sağlamak ve futbol yönetiminde aktif roller üstlenmelerine olanak tanımak.

FIFA, programın özellikle kariyer sonrası geçiş sürecinde oyunculara mental sağlık ve finansal planlama gibi konularda rehberlik edeceğini vurguluyor. Bu doğrultuda Merih Demiral, Türkiye'den programa katılan ilk futbolcu olarak dikkat çekiyor ve genç sporculara ilham olmayı hedefliyor.

“Futbolculuk kariyerim devam ederken, bir yandan da geleceğe hazırlanmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu program sayesinde futbolun yönetimsel tarafını en yetkin isimlerden öğrenme fırsatı bulmak, benim için önemli bir adım.

Türk bayrağını sadece sahada değil, futbolun karar verici mekanizmalarında da temsil edebilmek önemli ve eksikliğini zaman zaman hem kulüplerimizin hem de futbolcularımızın hissettiği bir şey. Gelecekte bu noktalardaki eksikliklerimizi gidermek için bu ve benzeri eğitimler çok önemli rol oynuyor.”

“Genç Futbolculara Örnek Olmak İstiyorum”

Programın kendisi açısından çok değerli bir fırsat olduğunu vurgulayan Merih Demiral, genç futbolculara yol göstermek istediğini belirtti:

“Bu programa Türkiye’den katılan ilk futbolcu olmak büyük bir onur. Özellikle genç Türk futbolculara örnek olmak istiyorum. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil; aynı zamanda büyük bir sektör. Bu sektörün içinde yer alarak, gençlere ‘kendinizi sadece sahaya değil, hayatın her alanına hazırlayın’ mesajını vermek istiyorum. Aktif kariyerim devam ederken böyle bir adım atmak, futbol sonrası için sağlam bir temel oluşturacak ve böylece farklı bir yol da açmak istiyorum.”