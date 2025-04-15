Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve Bahçelievler Belediye Meclisi toplantısı sırasında yaşanan gelişmeler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz doğrultusunda açıklama yapma gereği doğmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'a yönelik bazı meclis üyeleri tarafından dile getirilen ithamların, Sayıştay, Cumhuriyet Savcılığı ve İdare Mahkemesi gibi mercilere taşınacağı yönünde ifadeler kullanılmıştır. Söz konusu beyanlara karşılık, başkanımız tarafından kamuoyunun huzurunda şu sorular yöneltilmiştir:

"Eğer elinizde somut belge ve deliller bulunuyorsa, neden bugüne kadar bu bilgileri ilgili denetim raporlarına yansıtarak yasal süreci başlatmadınız? Samimiyseniz, iddialarınızı resmi makamlara kanıtlarıyla birlikte sunmalısınız. Aksi takdirde bu tür açıklamalar, 'çamur at izi kalsın' anlayışını yansıtmakta ve kamuoyu nezdinde hiçbir ciddiyet taşımamaktadır.

"Toplantı esnasında, CHP'li meclis üyesi sayın Bahar Günçiçek'in Belediye Başkanımıza hitaben kullandığı 'Yezid' ifadesi, toplumun dini ve tarihi hassasiyetleri göz önüne alındığında son derece talihsiz, kışkırtıcı ve ayrıştırıcı bir söylemdir. Bu ifadeye karşılık Başkanımız, 'Hz. Ali'yi, Hz. Hasan'ı ve Hz. Hüseyin'i derin bir sevgi ve hürmetle anıyor; onların değerlerine, inançlarına ve mirasına sizden çok daha fazla sahip çıkıyorum' yanıtını vermiş ve bahse konu meclis üyesini özür dilemeye davet ettiği kayıt altındadır.

"Manipülasyon amacına ulaşamayan söz konusu meclis üyesi, sonrasında belediye binasında kendilerine su ikram edilmediğini öne sürerek sinir krizi geçirmiş; bu esnada başkanımıza yönelik hakaretlerini ve asılsız ithamlarını sürdürmüştür. Meclis üyesinin bu tavrı, kendi partisinden üyeler tarafından dahi tepkiyle karşılanmış ve müdahale edilerek sakinleştirilmeye çalışılmıştır.

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yaparken, halkımızın vicdanına ve sağduyusuna güveniyor; Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'ın şeffaf, hesap verebilir ve adaletli yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz."