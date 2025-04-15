Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen "Eko-Okullar Programı" kapsamında, “Benim Doğa Hikayem” temalı 11. Resim ve Fotoğraf Sergisi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, Ankara genelinde 45 farklı eğitim kurumundan anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin çevre temalı resim ve fotoğraf çalışmaları yer aldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan TÜRÇEV Başkanı Abdulkadir Ateş, Eko-Okullar Programı çerçevesinde öğrencilerin çevre bilinci kazanması adına pek çok etkinlik düzenlediklerini, bu serginin de bu etkinliklerin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin inşasında çocuklara erken yaşta çevre farkındalığı kazandırmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Ateş, "Genç nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek ve onların da bunu gelecek kuşaklara aktarabilmesi için kapsamlı ve bilinçli bir çevre eğitimi şart," ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada çevre koruma bilincinin yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirten Ateş, doğa hikayelerini resim ve fotoğraflarla anlatan öğrencileri ve onlara rehberlik eden Eko-Okul koordinatör öğretmenlerini tebrik etti.

Etkinliğe, Eko-Okullar Programı Ankara İl Koordinatörü Betül Aydoğan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler de katılım sağladı. Açılışta, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sergiye yönelik tebrik mesajları da okundu.

"Benim Doğa Hikayem" temalı sergi, bugün ve yarın boyunca ziyaretçilerin beğenisine açık olacak.