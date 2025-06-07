Küçükçekmece’de pastane sahibi, iş yerine çağırdığı eski çalışınını tartıştıktan sonra satırla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 1 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre; iş yeri sahibi, eski çalışanını akşam dükkana çağırarak konuşmak istediğini söyledi.

Konuşurken aralarında tartışma çıkan ikili kavga etmeye başladı. Eski çalışan iş yerine taş ve şişe fırlatırken, iş yerindekilerden biri satırla biri ise sopayla kovaladı.

Bu sırada çevredeki bazı araçlara taş geldi. Araçlarda hasar oluştu. Olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı bilgisi öğrenildi.