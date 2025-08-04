Trabzonspor, İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adının 2025-2026 futbol sezonuna verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

Kulüpten Duygusal Açıklama

Trabzonspor, yaptığı açıklamada bu talebin “toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması” adına büyük anlam taşıdığını vurguladı. Kulüp, adalet sürecinin en başından itibaren takipçisi olduklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise;

''Trabzonspor Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonunun “Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu” olarak adlandırılması için resmi başvurumuzu ilgili kurumlara ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Mattia Ahmet Minguzzi’nin vahşice katledilmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi olduğumuzu, bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz. Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' şeklinde oldu.

“𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐀𝐡𝐦𝐞𝐭 𝐌𝐢𝐧𝐠𝐮𝐳𝐳𝐢 𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐮”



Trabzonspor Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonunun “Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu” olarak adlandırılması için resmi başvurumuzu ilgili kurumlara ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.



Mattia Ahmet Minguzzi’nin… pic.twitter.com/eYemfajGpU — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 3, 2025

Anma Etkinliği Düzenlendi

Başvurunun ardından Trabzonspor’un kuruluş yıl dönümünde İstanbul’da düzenlenen etkinlikte Minguzzi’nin anısına gökyüzüne balonlar bırakıldı. Etkinliğe kulüp yöneticileri, Minguzzi ailesi ve çok sayıda taraftar katıldı.