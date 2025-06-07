Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi kişilere yardım için Et Paylaşım Merkezleri açtığını duyurdu. 6 farklı noktada bulunan Merkezler için saat 10.00'dan 23.59'a kadar et bağışı yapılabilecek. ABB, ''Başkentte "Paylaşmanın Bayramı"nda yüzler gülüyor.'' dedi.

ABB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

''Başkentte "Paylaşmanın Bayramı"nda yüzler gülüyor. "Kurban Bayramı’nda Et Paylaşımı Kampanyamız" ile ihtiyaç sahiplerine hijyenik ve güvenli soğuk zincir koşullarına uygun ulaştırmak üzere, vatandaşlardan bayramın birinci gününde 2,5 tonu aşkın kurban eti teslim aldık. Et paylarının soğuk zincir araçlarımıza teslim edileceği noktalar:

Çankaya – Turan Güneş Bulvarı (Çetinkaya - Nişantaşı Pazarı önü)

Etimesgut – Bağlıca göbek

Ayrancı – Kapalı Pazar Yeri

Etlik – Gazze Caddesi (Antares AVM üstü)

Batıkent – Gimsa önü

Yenimahalle ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu

7 Haziran / Bayramın 2. Günü 10.00 - 23.59 Dayanışmanın gücü ve bereketiyle, nice umutlu bayramlara...'' açıklaması yer aldı.

Başkentte "Paylaşmanın Bayramı"nda yüzler gülüyor. 😊



"Kurban Bayramı’nda Et Paylaşımı Kampanyamız" ile ihtiyaç sahiplerine hijyenik ve güvenli soğuk zincir koşullarına uygun ulaştırmak üzere, vatandaşlardan bayramın birinci gününde 2,5 tonu aşkın kurban eti teslim aldık. 🥩



🤝… pic.twitter.com/ZKwxj8EJje — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 7, 2025