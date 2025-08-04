Galatasaray’da yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle ayrılıklar gündeme gelirken, devre arasında 8 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova, Cuesta için resmi teklif sundu.

Kulüpler Anlaştı, Gözler Oyuncuda

Spartak Moskova’nın Cuesta için en ciddi teklifi yapan ve Galatasaray ile doğrudan görüşen tek kulüp olduğu öğrenildi. Taraflar bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için oyuncunun teklifi kabul etmesi bekleniyor. Galatasaray’ın bu transferden minimum 8 milyon Euro gelir elde etmesi öngörülüyor.

Yüksek Maaş Teklifi Yolda

Ukrayna savaşı sonrası Rus kulüplerinin uluslararası futboldan men edilmesi nedeniyle, oyuncu transferlerinde yüksek maliyetleri göze aldıkları biliniyor. Spartak Moskova’nın Cuesta’ya yüklü bir maaş teklif etmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Galatasaray Performansı

26 yaşındaki Cuesta, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon yalnızca 9 maçta görev aldı. Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle gözden çıkarılan isimler arasında yer aldı.