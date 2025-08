Oyun dünyasının efsanevi serilerinden God of War, Amazon tarafından diziye uyarlanıyor. Proje, 2018 yılında çıkan ve İskandinav mitolojisinde geçen oyunun hikâyesini temel alacak şekilde şekilleniyor.

Yunan Mitolojisi Yerine İskandinav Hikâyesi

Serinin ilk üç oyunu Yunan mitolojisine odaklanırken, son iki yapım Kratos’un İskandinav evrenine geçişini konu alıyor. Yapımcılar, televizyon izleyicisinin duygusal bağ kurabileceği daha derin bir anlatım sunduğu için İskandinav dönemini tercih ettiklerini belirtiyor.

Cory Barlog Projede Aktif Rolde

Serinin kreatif direktörü Cory Barlog, dizinin orijinal ruhuna sadık kalması için projede doğrudan görev alıyor. Dizi, Kratos ve oğlu Atreus’un ilişkisini merkeze alarak karakter gelişimi ve dramatik yapı üzerine yoğunlaşacak.

Çekimler 2026’da Başlayacak, Gösterim 2027’de

Amazon, dizinin ilk sezonu için 10 bölümlük bir plan hazırladı ve henüz çekimlere başlanmadan ikinci sezon için onay verdi. Başrol için henüz resmi bir oyuncu açıklanmasa da, Dwayne Johnson’ın adı ciddi adaylar arasında geçiyor.

Beklentiler Yüksek

Battlestar Galactica’nın yaratıcısı Ronald D. Moore’un showrunner olarak projeye dahil olması, dizinin kalitesine dair beklentileri artırıyor. Yapımın, The Last of Us gibi oyun uyarlamalarının başarısını yakalaması hedefleniyor.