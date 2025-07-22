Elektrikli araç devi Tesla, kullanıcılarını sevindirecek bir değişikliğe gitti.

Tesla, sürücüsüz araç teknolojisinde önemli bir adım daha attı. Şirket, “Full Self-Driving” yani tam otonom sürüş özelliğini artık araca değil, kullanıcıya tanımlı hale getirdi.

Bu ne anlama geliyor?

Artık Tesla sahipleri, mevcut araçlarını satıp yeni bir Tesla aldıklarında FSD paketini yeni araçlarına hiçbir ek ücret ödemeden aktarabilecek.

Tesla daha önce bu özelliği sadece araçla birlikte sunuyor ve yeni araç alanlar bu pahalı paketi tekrar satın almak zorunda kalıyordu. Ancak şirketin son kararı, kullanıcı dostu bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Tesla'nın bu kararı özellikle sık sık araç değiştiren ama otonom sürüş deneyiminden vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

FSD paketi nedir?

Tesla’nın FSD (Full Self-Driving) paketi, aracın sürücü müdahalesine gerek kalmadan, tam otonom şekilde ilerlemesini sağlayan gelişmiş bir yazılım sistemidir. Bu paket; kendi kendine şerit değiştirme, trafik ışıklarında durma, park etme ve şehir içi sürüş gibi birçok özelliği içerir. Henüz tamamen yasal olarak “sürücüsüz” sayılmasa da, teknolojik altyapısı bu hedefe çok yakındır.

Daha önce sadece kullanılan araçla sınırlı olan bu özellik, yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcıya ait hale geliyor. Böylece yüksek ücretli FSD paketini tekrar satın alma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Tesla'nın bu kararı, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.

Kararın ardından gözler şimdi diğer otomobil üreticilerine çevrildi: Otonom teknolojide benzer adımlar gelir mi, merak konusu.