T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yeni bir gençlik programı başlatıyor. “Enerjinin Geleceği Keşif Programı” ile gençler, Türkiye’nin enerji üretim süreçlerini sahada deneyimleyerek yakından tanıma fırsatı bulacak.

Batman ve Şırnak’ta Saha Gezileri ve Eğitimler

Program kapsamında gençler, Batman ve Şırnak’taki üretim sahalarında teknik brifingler alacak, saha ziyaretlerine katılacak ve kültürel etkinliklerle bölgeyi keşfedecek. Yerli ve milli enerji politikalarının uygulandığı merkezlerde gençlere birebir deneyim sunulacak.

390 Kişilik kontenjan, 13 Dönemlik Uygulama

Toplamda 390 kişilik kontenjanın ayrıldığı program, 13 farklı dönem halinde düzenlenecek. Enerji alanına ilgi duyan gençler, bu program sayesinde hem teknik bilgi hem de saha tecrübesi kazanacak.

Başvurular Temmuz ve Eylül’de

Program için iki ayrı başvuru dönemi belirlendi, birinci etap başvurular 7-14 Temmuz 2025, ikinci etap başvurular 1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet adresi olan genclikhizmetleri.gov.tr üzerinden alınacak.