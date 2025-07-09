Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, partinin grup toplantısında çeşitli konulara değindi. 12 askerimizin şehit olmasıyla ilgili. “Şehit Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kahramanların nice anısı, örnek alınacak nice hikayesi var. Tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar diliyor her birinin gözlerinden öpüyorum. Bu vatan bize şehitlerimizin emaneti.” diye konuştu.

“BEKLENEN MÜJDEYİ VERECEĞİZ”

Terörsüz Türkiye konusunda konuşan Erdoğan DEM heyetini kabul ettiğini Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştüğünü, önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye gireceğini belirterek şunları söyledi; “Sayın Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı Külliyemizde kabul ettik. Yapıcı samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci yol kazası yaşanmadan kirli mahviller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmesini umut ediyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz. İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma içinde hareket ettiysek bundan sonra da yine birlikte yol yürüyeceğiz.”

HEDEFİNDE YİNE CHP VAR

Konuşmasında CHP ve Özür Özel’i hedef alan Erdoğan alarak “Özgür Efendi sen bu kafayla gidersen daha çok şok olursun!” diye konuştu.

Erdoğan şöyle konuştu “ CHP’nin hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950’ye kadar uzanıyor. Bakmayın bunların hak hukuk laflarını ağızlarından düşürmediklerine. Bunların anladığı iç ve dış güçlerin kumpaslarıyla iktidarı gasp etmektir. Biz AK Parti olarak CHP ile 2002 kasım ayından beri tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. Bunlara yabancı değiliz iyi tanırız. Bu yarışı ittifak çatıları altında da yürüttük. Seçimlerin tamamında AK Parti Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi, yendi de yendi”