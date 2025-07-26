Teknoloji ve savunma sanayi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin dijital bağımsızlığına katkı sağlayacak yeni bir projeyi duyurdu. Bayraktar, WhatsApp benzeri yerli ve milli bir mesajlaşma uygulamasının geliştirildiğini açıkladı.

"Yerli haberleşme platformu artık hazır"

Yerli mesajlaşma uygulamasının detaylarını kamuoyuyla paylaşan Bayraktar, projenin tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini belirtti. "Veri güvenliğini önceleyen, kullanıcı mahremiyetini esas alan bu uygulama, Türkiye’nin dijital egemenliği açısından büyük önem taşıyor" diyen Bayraktar, yazılımın kısa süre içinde test sürecinden geçerek kullanıcılarla buluşacağını söyledi.

Milli güvenlik ve veri gizliliği ön planda

Bayraktar, özellikle kamu kurumları ve savunma sanayi alanındaki haberleşme ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen bu uygulamanın, dışa bağımlılığı azaltmak ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlandığını vurguladı. Uygulamanın şifreleme altyapısı, dış kaynaklara kapalı şekilde geliştirildi.

Tamamen yerli altyapıyla geliştirildi

Yerli mesajlaşma uygulamasının, herhangi bir yabancı sunucuya ya da altyapıya ihtiyaç duymadan çalışabileceği açıklandı. Böylece kullanıcı verilerinin yurt içinde tutulacağı ve dış müdahalelere karşı daha güvenli olacağı belirtildi.

Sosyal medyadan tepki!

Yerli WhatsApp uygulaması, şuan kullanılan uygulamanın kapatılıp katılmayacağı sorularını da beraberinde getirdi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar şuan kullanılan uygulamanın yeni bir uygulama geliştirilmesi halinde kapatılacağını öne sürdü.

Bayraktar ise şuan kullanılan uygulamanın kapatılıp kapatılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.