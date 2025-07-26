Instagram, kullanıcı deneyimini artırmak adına uzun süredir test ettiği canlı konum izleme özelliğini resmen kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte, arkadaşların nerede olduğu, hangi hikayeyi nereden paylaştığı artık anlık olarak görülebilecek. Özellik, mesaj kutusunda yer alan harita simgesi üzerinden çalışıyor.

Instagram’ın bu hamlesi sosyal buluşmaları kolaylaştırmayı hedefliyor. Ancak özellikle ilişki dinamikleri, mahremiyet ve güvenlik açısından ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar “takibi kolaylaştırıyor” derken, kimileri ise “ilişkileri karıştırır, takıntıya yol açar” yorumunda bulundu.

Meta cephesi ise kullanıcıların konum paylaşımını dilediğinde kapatabileceğini vurguluyor. Bu da güvenlik endişelerini bir nebze azaltıyor.

Yeni özellikle birlikte Instagram’da sadece içerikler değil, artık konumlar da gündemde olacak gibi görünüyor. Uygulamanın bu adımı, sosyal medya deneyimini ne yönde değiştirecek, zamanla belli olacak.