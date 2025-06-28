Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı'nın 2025 yılı birinci çağrı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Kacır, başarılı girişimcilerin projelerine sermaye sağlanacağını ve girişimcilere ortak olunacağını belirtti.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“2025-1’inci çağrı sonuçları açıklandı. 2 bin 31 genç girişimcimiz, TÜBİTAK BiGG Programı'na iş fikriyle başvurdu. 101 girişimcimiz, yenilikçi projeleriyle ‘Mükemmeliyet Mührü’ almaya hak kazandı. Şirketleşen girişimcilerimiz, yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin TL yatırım alabilecek. Gençlerin hayallerine sermaye, projelerine ortak oluyoruz. Girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

TÜBİTAK BiGG Programı ile Gençler Girişim Ekosistemine Kazandırılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, TÜBİTAK BiGG Programı’nın, yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere yönelik önemli bir destek mekanizması sunduğu vurgulandı.

2012 yılından bu yana sürdürülen programla birlikte bugüne kadar yaklaşık 3 bin girişimcinin şirket kurarak projelerini ticarileştirdiği kaydedildi.

Bu yılki çağrı sonuçlarına göre, 101 girişimci, projeleriyle “Mükemmeliyet Mührü” alarak desteklenmeye hak kazandı. Başarılı olan girişimciler, şirketlerini kurmaları durumunda yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin TL yatırım desteğialabilecek.

BiGG Başvuru Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK BiGG 2025-1 çağrı sonuçları açıklandı. Programa başvuru yapan girişimciler, sonuçlara https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilecek.