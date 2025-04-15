Popüler video oyunu Minecraft'ın beyaz perdeye uyarlandığı 'A Minecraft Movie' gösterime girmesinin ardından McDonald's Türkiye özel kampanyasını duyurdu. Kampanyada, filmden ilhamla geliştirilen özel acı sos (Minecraft The Movie Sos) ve koleksiyonluk figürler öne çıkıyor. Happy Meal menülerinde ise filme özel olarak tasarlanan oyuncaklar yer alıyor. Menüler, kampanyaya özel tasarlanan piksel dokulu ambalajlarla hazırlanıyor.

MENÜLERİN YANINDA ÖZEL FİGÜRLER VE OYUN PAKETLERİ

Yetişkinler için Big Mac ve 6'lı Chicken McNuggets içeren özel menüler, figür ve kartların yanı sıra McDonald's uygulaması üzerinden yapılan menü alımlarında erişilebilen bir oyun eklenti paketiyle birlikte geliyor. Bu paketle kullanıcılar Minecraft evreninde ek deneyimlere ve içeriklere ulaşma fırsatı elde ediyor. Çocuklara yönelik Happy Meal menülerinde ise her biri filme özel tasarlanmış toplam 12 farklı figür yer alıyor.

OYUN TUTKUSUNU GERÇEK HAYATA TAŞIYOR

McDonald's Türkiye'nin Bir Minecraft Filmi Menüleri; McDonald's'ın nostaljik karakterleri, ikonik menü ürünleri ve Minecraft evrenindeki popüler hazinelerden ilham alan 6 farklı koleksiyon figürünü de içeriyor. Oyuncular madencilik deneyimlerini Big Mac Kristali, Birdie Kanatları, Patates Kaskı, Grimace Yumurtası, Soda İksiri veya Zombi Hamburger ile zenginleştirebiliyor; envanterlerini genişletmek isteyenler altılı seriyi tamamlamak üzere koleksiyon yapabiliyor. Her figür, beraberindeki kart ile birlikte geliyor ve bu kartlar aracılığıyla Minecraft Marketplace'te kullanılabilen özel bir dış görünüm (skin) kodu sunuluyor.

'İKİ İKONİK DÜNYAYI BİR ARAYA GETİRDİK'

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan McDonald's Türkiye CMO'su Özdeş Dönen Artak, “McDonald's severlerin davetiyle Minecraft evrenine adım attık ve onlarla birlikte bu süreci inşa etmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz. Bir Minecraft Filmi Menüleri, iki ikonik dünyayı bir araya getirerek oyuncuların Minecraft'ta hayalini kurduğu McDonald's deneyimini; sevdikleri oyun dinamikleri, McDonaldland karakterleri, lezzetli menülerimiz ve şimdi de filmin büyüsüyle gerçeğe dönüştürüyor" dedi.

Artak, kampanya kapsamında İstanbul Levent'teki McDonald's Türkiye restoranının Minecraft iş birliğine özel görseller ve figürlerle yeniden tasarlanarak deneyim alanına dönüştürüldüğünü de ekledi.