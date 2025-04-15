İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta yaptığı basın açıklaması ile bu sabah saatlerinde uluslararası organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını belirterek, "Bu operasyon, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelikti. Operasyonumuzun adı; 'Orkinos-Bulut'. Bu operasyonu; Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MASAK ve İstanbul merkezli 20 ilimiz; Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL), Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Ayrıca bu operasyonda, Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı" dedi.

'21 TON 251 KİLO UYUŞTURUCU MADDEDEN SORUMLUYDULAR'

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında, hedeflerinde 4 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütünün olduğunu belirterek, "Bu suç örgütlerinin ülkemize ve Avrupa'ya; Güney Amerika ülkelerinden deniz ve kara yoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden ecstasy maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirledik. Ayrıca bu suç örgütlerinin, Avrupa ülkelerine uyuşturucu üretiminde kullandıkları, Uzak Doğu menşeli ara kimyasalların sevkiyatını gerçekleştirdiklerini tespit ettik. Belirlediğimiz hedef şahıslar, ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular. Karşımızda uluslararası boyutta, dev bir yapılanma vardı. Bu suç örgütlerinin, 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Kara para aklama'nın yanı sıra, 'Kasten adam öldürme', 'Ateşli silahla yaralama', 'Adam kaçırma', 'Hürriyeti tahdit ve eziyet', 'Yıldırma amacıyla iş yeri ve oto kurşunlama' ile 'Şantaj' gibi suçları işlediklerini belirledik. Gözü dönmüş uluslararası organize suç örgütlerine yönelik düzenlediğimiz, eş zamanlı operasyonlarla bu sabah, 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların 10'u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyonumuz yurt içinde ve yurt dışında hala devam ediyor" diye konuştu.

'13 MİLYAR LİRA DEĞERİNDEKİ MAL VARLIKLARINA EL KOYDUK'

Uluslararası organize suç örgütlerine ilişkin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan mal varlıklarına değinen Yerlikaya, şöyle konuştu: "681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik yaklaşık 13 milyar Türk lirası değerindeki mal varlığına el koyduk. Bu operasyon için ekiplerimiz 8 ay boyunca tüm çalışmalarını, büyük bir titizlik ve gizlilik içinde yürüttüler. Ve yine bu 8 ay süresince, peşinde olduğumuz suç örgütlerinin kullandığı, iletişim şifre yapılarını çözdük. Aslında bir bakıma 'Enigma'larını kırdık. Teknik ve fiziki takip yaptık. Attıkları her adımı, biz de adım adım takip ettik. Uyguladıkları yöntemleri bir bir deşifre ettik. Sonuçta uyuşturucu ağlarından kullandıkları güzergahlara, para aklama yöntemlerinden kimlerle iletişimde olduklarına kadar, hepsini tek tek ortaya çıkardık. EUROPOL ile yapılan iş birliği, tarihe not düşülecek kadar önemliydi. Çünkü suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, bizim koordinasyonumuzda, EUROPOL kilit rol üstlendi. Tüm ilgili ülkeler ile bir araya gelindi, ortak stratejiler geliştirildi. Kurumlar arası veri paylaşımıyla suç ağlarının yapısı haritalandırıldı. Böylece diğer soruşturmalarla bağlantıları ortaya çıkartıldı. Bu iş birliğiyle, hedefteki şahısların takibi sağlandı. Ülkeler arasında gerçek zamanlı bir koordinasyon platformu kuruldu. İhtiyaca göre anlık olarak stratejide değişiklikler yapıldı. Bu iş birliği sayesinde polislerimiz EUROPOL merkezine giderek, Avrupalı araştırmacılarla birlikte çalıştı. Şifreli bilgiler analiz edildi. Böylece Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da faaliyet gösteren suç ağları tespit edildi."

'SUÇLA MÜCADELEDE OYUN KURUCU BİR ÜLKEYİZ'

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine ağır bir darbe indirdiklerini kaydeden Yerlikaya, "Türkiye ile beraber 5 ülkede, eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu operasyonlar, sınır ötesi suçlarda sınır tanımadığımızı açıkça göstermektedir. Son yaptığımız bu operasyon dahi Türkiye'nin sadece sınırları içinde değil, küresel düzeyde de suçun karşısında, nasıl bir irade ortaya koyduğunu bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesinde de dünyada da suçla mücadelede oyun kurucu bir ülkedir. Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Aziz milletimizin huzuruna kasteden her yapının peşine düşeceğimizi ve onları saklandıkları o karanlık deliklerde dahi bulup çıkaracağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu tarihi operasyona imza atan Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze, MASAK'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, kahraman polislerimize, Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL'e, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da operasyona katılan polis teşkilatlarıyla, bilgi ve belge paylaşımı yapan ülkelerin polis teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.