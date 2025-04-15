Kanal D'nin yüksek reytingli dizisi "Uzak Şehir", yayınlanan son bölümüyle izleyicilere hem duygusal hem de heyecan dolu anlar yaşattı. Duygu yüklü sahneleri ve sürpriz gelişmeleriyle sosyal medyada da gündem olan dizi, yine reytinglerin zirvesine oturmayı başardı.

Deniz’in “baba” demesi kalpleri ısıttı

Cihan ve Alya’nın Deniz’le olan sahnesi ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Alya'nın oğlunu uyutmak için odasına gittiği sırada yanlarına gelen Cihan’a, Deniz’in “Ona baba diyebilir miyim?” sorusu ikiliyi duygulandırdı. Alya’nın onayıyla birlikte Deniz’in “Seni seviyorum baba” diyerek Cihan’a sarılması ve hep birlikte uyumaları, izleyicilerin gözlerini doldurdu. Sahneye eşlik eden “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı ise duygusallığı zirveye taşıdı.

Şahin’in Nare’yi konağa getirmesi ortalığı karıştırdı

AyNA Yapım imzalı dizide Şahin’in, Sadakat’in tüm tehditlerine rağmen Nare’yi konağa getirmesi, hikâyede gerilimi artırdı. Nare’yi karşısında gören Fidan baygınlık geçirirken, Sadakat ve adamlarının konağı basması tansiyonu iyice yükseltti.

Deniz’in düğününde Cihan ve Alya’dan reyhani sürprizi

Deniz’in sünnet düğünü, dizinin en renkli anlarından biri oldu. Cihan ve Alya’nın birlikte oynadığı reyhani, ekran başındaki izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Düğün sonrası Alya'nın, Cihan’ın desteği için teşekkür ederek elini tutması duygusal bir bağın sinyalini verirken, Mine’nin Cihan’a yaklaşıp onu kutlaması yeni bir gerilim hattının da kapısını araladı. Mine’nin hamilelik haberi verip vermeyeceği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Uzak Şehir, reytinglerde derbileri bile geride bıraktı

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen "Uzak Şehir", son bölümüyle hem dizi rekabetinde hem de spor karşılaşmalarında adeta rakipsiz kaldı. Elde ettiği reyting sonuçlarıyla derbiler ve milli maçları dahi geride bırakan dizi, tüm izleyici kategorilerinde zirveye oturdu.

Reytinglerde açık ara fark!

Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 18,07 izlenme oranı ve 43,66 izlenme payı elde ederek yeni bir rekor kırdı. AB grubunda 12,16 izlenme oranı ve 33,81 izlenme payına ulaşan "Uzak Şehir", 20+ABC1 kategorisinde ise 16,87 izlenme oranı ve 40,60 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yeni bölümüyle Uzak Şehir her pazartesi Kanal D’de

Heyecanla beklenen yeni bölümüyle “Uzak Şehir”, her pazartesi saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.