Mamak Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların güvenli, hijyenik ve keyifli bir şekilde vakit geçirebilmesi amacıyla yüzme havuzlarında kapsamlı hazırlıklarını tamamladı. İlçede yer alan tüm havuzlarda bakım, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları titizlikle yürütüldü. Su sıcaklıkları ideal seviyeye getirilirken, hijyen kuralları güncellendi, çevre peyzajı da baştan sona yenilendi. Belediye ekipleri, sezon boyunca havuzların düzenli bakım ve denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Havuzlarda Bakım ve Hijyen Ön Planda

Mamak’taki yüzme havuzlarında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları başarıyla tamamlandı. Filtreleme sistemleri gözden geçirilerek tüm teknik altyapı elden geçirildi. Havuz suyunun sıcaklığı yaz koşullarına uygun hale getirilirken, hijyen standartları da en üst düzeye çıkarıldı. Ayrıca havuz çevresinde yer alan yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme alanları ile yeşil alanlar da yenilendi. Vatandaşlar hem serinleyip hem spor yaparak sağlıklı bir yaz geçirebilecek.

Mamak’ta Dört Mevsim Yüzme İmkânı

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yüzme havuzlarının her yönüyle yaza hazır hale getirildiğini belirterek, ilçede dört mevsim yüzme keyfinin sürdüğünü vurguladı. Başkan Şahin, “Mamak’ta yazı karşılamaya hazırız. Vatandaşlarımızın yaz aylarında hem serinlemesi hem de spor yaparak sağlıklı kalabilmesi için yüzme havuzlarımızda kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüyoruz. Su sıcaklığından çevre düzenlemesine, hijyenden güvenliğe kadar her ayrıntıyı düşündük. Amacımız hemşehrilerimize dört dörtlük bir hizmet sunmak. Mamak’ta yaşayan her bireyin bu hizmetten eşit şekilde faydalanmasını önemsiyoruz” dedi.

Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor

Başkan Şahin, yüzme kurslarının ve spor etkinliklerinin yaz boyunca devam edeceğini belirterek, “Yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Bu kapsamda çocuklarımız başta olmak üzere her yaştan vatandaşımıza ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Mamak’ta sporun, eğlencenin ve sağlıklı yaşamın merkezi olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi’nin yüzme havuzlarında sunduğu kaliteli hizmetlerle, vatandaşlar hem serinlemenin hem de spor yapmanın keyfini bir arada yaşayacak. Yaz boyunca sürecek etkinliklerle, Mamaklılar için sağlık ve eğlence dolu bir sezon hedefleniyor.