614 bin metrekarelik dev fuar alanında yerini alan Türk firmaları; taş kırma ünitelerinden iş makinalarına, platformlardan yedek parçalara kadar birçok ürün grubunu sergiledi. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) de fuarda sektörün çatı kuruluşu olarak yer aldı. Fuarda Türk firmalarını ziyaret eden Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, üreticilerden sektör hakkında bilgi aldı.

İMDER, dünyanın dört bir yanında yer alan kardeş dernekleri ile ve uluslararası iş birliği içerisinde olduğu kurumlarla bir araya gelerek, planlanan etkinliklerini ve ortak projelerini değerlendirme fırsatı buldu.

BAUMA Münih Fuarı’nda; Almanya birinci sırada, 615 firmayla katılan İtalya ikinci sırada yer alırken, Çin 466 firmayla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 245 firmayla fuara en çok katılım gösteren 4. ülke olarak dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

Fuarda Türk üreticilerinin stantlarını ziyaret eden ve diğer ülkelerin stantları hakkında gözlem yapan İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, fuar alanını yaklaşık 600 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Almanya, İtalya, Çin’den sonra en yüksek katılım ile kendinden söz ettiren Türk firmalarını böylesine büyük bir organizasyonda görmekten mutluluk duyduğunu iletti. Akgün, Münih ziyaretinde stantlarda sergilenen iş makinalarına verilen önemin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, fuar hakkındaki izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: “İçten yanmalı motorlardan farklı enerji kaynaklarına geçişin hız kazandığını ve bu dönüşümün öncülüğünü Avrupa'nın yaptığını zaten biliyorduk. Ancak fuarda dikkat çeken bir diğer unsur da bazı stantlarda hidrojenle çalışan içten yanmalı motorlara sahip iş makinalarının sergileniyor olması. Bu durum gelecekte, iş makinalarında, kamyonlarda ve otomobillerde hidrojen ile mi yoksa batarya mı tercih edileceği konusundaki ikilemin hâlâ sürdüğünü gösteriyor.”

“BU TÜR ULUSLARARASI FUARLAR ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Akgün, batarya teknolojisinin fuarda öne çıkan bir diğer başlık olduğunun altını çizerek, “Elektrifikasyon artık sadece küçük makinelerde değil, devasa maden kamyonlarında da karşımıza çıkıyor. Bu durum oldukça etkileyici. Özellikle Avrupalı üreticiler, bataryayla çalışan çok sayıda ürünü stantlarında sergiliyor” dedi.

Türk firmalarının fuardaki güçlü varlığının önemine değinen, katılımın gurur verici olduğunu belirten Akgün, “Türkiye olarak fuara 250’ye yakın firmayla katılarak adeta bir çıkarma yaptık. Birçok alanda faaliyet gösteren Türk üreticilerimizi görmek bizleri çok mutlu etti. Bu tür uluslararası fuarların, sadece sektörümüz için değil, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu anlayışla, ülkemizde de benzer nitelikte ve daha büyük organizasyonların düzenlenmesini sağlayabiliriz” diye konuştu.