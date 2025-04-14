EBRU APALAK

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iş birliğiyle 12 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. ABB Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Parkinson hastalığına dair toplumsal farkındalık artırılmaya çalışıldı. Hastalar ve yakınları uzmanlarla doğrudan iletişim kurma olanağı buldu. Dernek, etkinliğin amacını “Parkinson hastalığına dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve Parkinson ile yaşayan bireylerin sesi olmak” sözleriyle açıkladı.

Etkinlikte hastalar nöroloji uzmanlarıyla sohbet etti, hastalar merak ettiği soruları yanıtladı. Egzersizin Parkinson tedavisindeki önemi vurgulandı, katılımcılara uygulamalı egzersiz eğitimi verildi. Fizyoterapistler yutma güçlüğü, bilişsel işlevlerde değişiklikler ve hareket sistemi sorunlarına yönelik rehabilitasyon yaklaşımlarını paylaştı. Program, Ankara’nın simgesi Seğmenler gösterisi ile sona erdi.

PARKİNSONA KARŞI YEREL YÖNETİM VE HASTALIK DERNEĞİ DAYANIŞMASI

Düzenlenen basın toplantısında tedavi alanındaki son gelişmelere değinildi. Toplantıda konuşan Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer, “Dilaltı ilaçlar, etken maddenin hızlı ve yavaş salınımlı formlarını birlikte içeren özel kapsüller, cilt üzerinden uygulanan bandlarla dopaminerjik ilaçların devamlı salınımı sağlayan sistemler” gibi yeni yöntemlerin Parkinson hastalarının yaşam kalitesine katkı sağladığını belirtti. Prof. Tokçaer, “Bugün yaptığımız etkinlikte, yerel yönetim ve hastalık derneği dayanışması ile Parkinson ile yaşayan bireylerin yalnız olmadıklarını bir kez daha göstermiş olmanın kıvancını yaşıyoruz.” dedi.