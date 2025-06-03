Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Selin Özen, osteopatik manipülatif tedaviye (OMT) bel ve boyun ağrıları, duruş bozuklukları, çene eklemi problemleri, spor yaralanmaları ve sindirim sistemi şikâyetlerinde sıkça başvurulduğunu söyledi. Özen, OMT’nin cerrahi ya da ilaç kullanımına başvurmadan uygulanan bir yöntem olduğunu belirtti.

Kendi kendini iyileştirme mekanizmasını destekliyor

Osteopatik manipülatif tedavi ile vücudun kendi iyileştirme kapasitesinin desteklendiğini ifade eden Doç. Dr. Özen, bu yöntemin miyofasiyal gevşetme ve kas enerji teknikleri gibi manuel yöntemleri kapsadığını aktardı. OMT’nin sadece ağrıyı gidermeyi değil, sorunun kökenine inerek vücut bütünlüğü üzerinden çözüm sağlamayı hedeflediğini belirtti.

OMT herkes için uygun olmayabilir

Doç. Dr. Özen, “Osteopatik tedavi her birey için uygun olmayabilir. Bu nedenle, uygulama öncesinde mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirme yapılmalı ve kişiye özel bir tedavi planı hazırlanmalıdır” dedi.

Araştırmalar OMT’nin etkinliğini destekliyor

2024 yılında yayımlanan sistematik derleme ve meta-analiz sonuçlarına göre, OMT’nin bel ve boyun ağrısı yaşayan bireylerde ağrı şiddetini ve fonksiyon kaybını azaltmada etkili olduğu görüldü. Ayrıca, kronik bel ağrılarında da olumlu sonuçlar verdiği büyük klinik çalışmalarla ortaya kondu.

Hamilelikte de kullanılabiliyor

Osteopatik manipülatif tedavinin, gebelik döneminde yaşanan ağrıların hafifletilmesinde de tercih edilebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özen, “Duruş bozukluklarından çene eklemi problemlerine kadar birçok alanda kullanılabilen bu yöntem, bireysel değerlendirme ile planlandığında etkili sonuçlar verebilir” dedi.