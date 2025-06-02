Türkiye genelinde 130’dan fazla şubesi bulunan DUYMER İşitme Cihazları, “Şimdi Farkına Var, Yarına Ses Ver” sloganıyla İstanbul’da bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, çocuklarda işitme kaybının erken tanısı, cihaz kullanımı ve adaptasyon süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar arasında Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları, odyologlar ve sektör profesyonelleri yer aldı.

Türkiye’de Her 1000 Çocuktan 4’ü İşitme Kaybı Yaşıyor

DUYMER CEO’su Salih Baz, Türkiye'deki çocuk işitme kaybı oranının küresel ortalamanın üzerinde olduğunu belirtti. Baz, “Dünya genelinde her 1000 çocuktan 2’sinde işitme kaybı görülürken, Türkiye’de bu oran 4’e kadar çıkıyor. Ancak toplumdaki farkındalık bu yüksek oranı yansıtmıyor” dedi.

Yapay Zeka Destekli İşitme Cihazları ve Yeni Nesil Hizmetler

Baz, günümüzde işitme cihazlarının kişiselleştirilebilen, yapay zeka destekli sistemlerle donatıldığını ve konforlu kullanım sunduğunu vurguladı. “Dijital işitme cihazları, ortama göre kendini ayarlayabiliyor. Kullanıcılar, cihazlarını akıllı telefonlara bağlayabiliyor ve günlük yaşamda sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Suya dayanıklı cihazlarımız sayesinde denize veya havuza girmek de artık sorun değil. Ayrıca evde sağlık hizmeti ve çağrı destek merkezimizle sektörde farklılaşıyoruz” dedi.

"Erken Tanı, Gelişim Açısından Kritik Rol Oynuyor"

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, çocuklarda işitme kaybının erken teşhisinin büyük önem taşıdığını belirtti. “İşitme kaybı tanısı ne kadar erken konulursa, çocukların akranlarıyla eşit gelişim göstermesi o kadar mümkün olur. Yenidoğan taramaları ve okul taramaları sayesinde tanı süreçleri hızla ilerliyor. Ancak bu sürecin devamlılığı için ailelerin bilinçli olması şart” dedi.

Yılda İki Kez İşitme Testi Önerisi

Prof. Dr. Türkyılmaz, tüm bireylere yılda en az iki kez işitme testi yaptırmaları gerektiğini söyledi. Geç tanı durumlarında, çocuklarda dil gelişiminin gecikebileceğini, sosyal ve duygusal problemlerin ortaya çıkabileceğini belirten Türkyılmaz, “İşitme kaybı erken fark edilmediğinde, çocuk akademik olarak da geri kalabiliyor” ifadelerini kullandı.

Biyonik Kulakla Çocuklarda Psikolojik İyileşme Sağlanıyor

KBB Uzmanı Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt ise dijital işitme implantları hakkında bilgi verdi. Özellikle biyonik kulak teknolojisinin, işitme kaybı yaşayan çocuklarda olumlu etkiler yarattığını söyleyen Bayazıt, “İmplant sonrası çocukların psikolojik sorunlarında belirgin iyileşmeler görülüyor. İletişim kurmaya başlayan çocuklar kendi seslerini kontrol etmeyi öğreniyor ve davranış problemleri azalıyor” dedi.