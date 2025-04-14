SEVGİ GÜLDOĞAN

Usta ressam Kayhan Aybatlı, sanat hayatının 40. yılına özel olarak hazırladığı kişisel sergisini, “Pastel Tadında 40 Yıl” başlığıyla sanatseverlerle buluşturdu.

Sergi, Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi adresinde yer alan galeride saat 16.00’da düzenlenen açılış kokteyliyle kapılarını açtı. Açılışa sanat çevresinden ve akademik camiadan çok sayıda davetli katıldı.

40 YILLIK SANAT YOLCULUĞU TEK BİR ÇATIDA

Küratörlüğünü Sinem Kurt’un üstlendiği sergide, Aybatlı’nın 40 yıla yayılan sanat üretiminden seçilmiş eserler yer alıyor. Pastel tonların öne çıktığı çalışmalar, izleyiciye hem içsel bir yolculuk sunarken hem de diğer yandan sanatçının geçirdiği yaratım evrelerini gözler önüne seriyor.

Açılışta konuşan Aybatlı, “Bu sergi, yalnızca bir dönüm noktası değil; aynı zamanda yıllarca biriktirdiğim duyguların, izlenimlerin ve renklerin dışavurumu. Sanatın içinde geçen 40 yılın yansımasını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

29 NİSAN’A KADAR ZİYARETE AÇIK

12-29 Nisan 2025 tarihleri arasında açık olacak sergi, her gün belirli saatlerde ziyaret edilebilecek. Girişin ücretsiz olduğu etkinlik, başkentte sanatla iç içe vakit geçirmek isteyen herkesi bekliyor.

Saat 16.00’da gerçekleştirilen açılış kokteyline sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı. Küratörlüğünü Sinem Kurt’un üstlendiği sergide, Aybatlı’nın pastel boya tekniğiyle ürettiği eserler yer alıyor. Sanatçının farklı dönemlerinden seçilen çalışmalar, hem teknik ustalık hem de duygusal anlatımıyla öne çıkıyor.

“RESİMLE BAĞIM DOĞUŞTAN”

Aybatlı, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği röportajda, resimle bağının çocukluk yıllarına dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Resimle bağım meslekten değil, doğuştan. Hayat Mecmuası’nın kapağında gördüğüm yıldızlar ve iç sayfalardaki tablolarla başladım bu yola. İlkokul panolarında yer bulan karton çizimlerimle renklerin aslında duyguların dili olduğunu fark ettim.”

“SANAT, ZAMANLA YARIŞ DEĞİL, ONUNLA UYUMDUR”

Sergi sahibi Kayhan Aybatlı, SONSÖZ Gazetesi’ne verdiği röportajda sanat yolculuğunu şu sözlerle özetledi: “Resimle bağım meslekten değil, doğuştan. Hayat Mecmuası’nın kapağındaki yıldızlarla başlayan bu bağ, zamanla bir tutkuya, ardından bir yaşam biçimine dönüştü.” Çocukluk yıllarından itibaren resimle iç içe olduğunu belirten sanatçı, ilkokulda kartonlara çizdiği resimlerin okul panolarında sergilenmesinin kendisini teşvik ettiğini söyledi.

1974 yılında Kuleli Askerî Lisesi'ne giren, ardından Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Aybatlı, uzun yıllar Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yaptı. Askerlik görevine rağmen resimle bağını hiç koparmadığını söyleyen Aybatlı, ilk kişisel sergisini 1984 yılında Hayrabolu’da açtı. Emekli olduktan sonra ise tüm zamanını resme ayırdı.

Resimle olan bağını ve o dönemdeki gözlemlerini şu sözlerle aktarıyor Aybatlı, “Üniformamı bıraktım ama disiplinim sanatta devam etti. Doğayı gözlemlemeyi hiç bırakmadım. Sabah sisini, öğle güneşini, akşamın paslı kırmızısını tuvallerime taşıdım.” Ayrıca Aybatlı, pastel boya ile kurduğu yakın ilişkinin, ifade özgürlüğünü daha da güçlendirdiğini vurguluyor.

KAYHAN AYBATLI’NIN SANAT ANLAYIŞI

Ressam Aybatlı, sanat anlayışını “Sessiz Bir Rengin Manifestosu” başlığı altında toplayarak, renklere yalnızca estetik bir araç olarak değil, duyguların dili olarak baktığını vurguladı. “Üniformamı bıraktım ama disiplinim sanatta devam etti. İzm peşinde koşmadım, iz bırakmaya çalıştım” diyen sanatçı, 40 yıllık sanat hayatında otuz üç kişisel sergiye imza attı.

“Pastel Tadında 40 Yıl” sergisi, 29 Nisan 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sanatseverler sergiyi her gün belirli saatlerde ücretsiz olarak gezebilecek.