Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Rusya'nın başkenti Moskova’da konserler, ustalık sınıfları ve medya söyleşileriyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

6 Haziran’da Tchaikovsky Konservatuvarı’na bağlı Rachmaninov Salonu’nda ileri düzey flüt öğrencilerine master-class verecek olan Kutluer, 7 Haziran’da ise Sostokoviç Konser Salonu’nda sahne alacak. Sanatçı, 8 Haziran’da Brics Enformasyon ve Kültürel Medya Merkezi’nde bir konser daha gerçekleştirecek ve ardından medya söyleşisine katılacak.

Daha önce “En İyi Klasik Müzik Yorumcusu” ödülüne layık görüldüğü Moskova’ya yeniden gideceği için büyük mutluluk duyduğunu belirten Kutluer, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Moskova, klasik müziğin en önemli merkezlerinden biri. Özellikle ödül aldığım Bolşoy Tiyatrosu’nda konser vermek, Tchaikovsky ve Rachmaninov gibi hayranı olduğum bestecilerin isimlerini taşıyan salonlarda yeniden sahneye çıkmak benim için tarifsiz bir mutluluk.”