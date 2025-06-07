Milliler bu akşam Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Pratt and Whitney Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak. Mücadeleyi Panamalı hakem Fernando Moron yönetecek. Moron'un yardımcılıklarını ise Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak.
5. KEZ KARŞILAŞACAĞIZ
Türkiye ve ABD arasındaki 5. karşılaşma yaşanacak. Bu karşılaşmaların 1'i resmi 3'ü özel. Bu 4 karşılaşmanın 2'sini ABD kazanırken, 1'ini biz kazandık, 1'i ise berabere bitti.
Türkiye'nin attığı 5 gole ABD 6 golle karşılık verdi.
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE
Altay
Zeki, Merih, Çağlar, Eren
İsmail, Orkun
Barış, Arda, Kenan
Kerem
ABD
Turner
Freeman, Richards, Ream, Arfsten
Cardoso, Adams, Luna
Tillman, Wright, Agyemang
Muhabir: Zehra Önen