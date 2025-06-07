Milliler bu akşam Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Pratt and Whitney Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak. Mücadeleyi Panamalı hakem Fernando Moron yönetecek. Moron'un yardımcılıklarını ise Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak.

5. KEZ KARŞILAŞACAĞIZ

Türkiye ve ABD arasındaki 5. karşılaşma yaşanacak. Bu karşılaşmaların 1'i resmi 3'ü özel. Bu 4 karşılaşmanın 2'sini ABD kazanırken, 1'ini biz kazandık, 1'i ise berabere bitti.

Türkiye'nin attığı 5 gole ABD 6 golle karşılık verdi.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE

Altay

Zeki, Merih, Çağlar, Eren

İsmail, Orkun

Barış, Arda, Kenan

Kerem

ABD

Turner

Freeman, Richards, Ream, Arfsten

Cardoso, Adams, Luna

Tillman, Wright, Agyemang