Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Müzesi bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gordion Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan ve Frig kraliyet ailesine ait olabileceği değerlendirilen ahşap mezar odası hakkında bilgi verdi.

Kazı sürelerinin 12 aya çıkarılması, yabancı kazı ekiplerinin bu sürece dahil edilmesi ve tüm kazıların başına Türk koordinatör atanması gibi adımların ardından başlatılan "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında arkeoloji alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Bakan Ersoy, Türk arkeoloji tarihinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

“Gordion, Medeniyetlerin Hafızasıdır”

Anadolu’nun her karışında antik kentlerle karşılaşılabileceğini dile getiren Ersoy, "Bütün bu çabalarımızın somut örneklerinden birini bugün Gordion'da yaşıyoruz. Bu topraklar, kelimenin tam anlamıyla medeniyetin hazine sandığıdır." ifadelerini kullandı.

Friglerin başkenti olan Gordion’un, milattan önce birinci binyılın başlarında tarih sahnesine çıktığını hatırlatan Bakan Ersoy, antik kentin 131 yıl önce Berlin-Bağdat demiryolu çalışmaları sırasında keşfedildiğini aktardı.

T26 Tümülüsü’nde Kraliyet Mensubuna Ait Mezar Tespit Edildi

Gordion bölgesinde yürütülen kazılarda bu yıl 47’nci tümülüs olan T26 Tümülüsü gün yüzüne çıkarıldı. 3,1 metreye 2,8 metre boyutlarındaki ahşap konstrüksiyonlu mezar odasında toplam 88 metal eser bulundu. Mezar içindeki kazanlar ve bronz kapların neredeyse tamamı sağlam şekilde ele geçirildi.

Bakan Ersoy, mezar odasındaki buluntuların, daha önce Midas Tümülüsü’nde çıkan eserlere benzer yoğunlukta olduğunu belirterek, defin sahibinin Gordion ve Midas ile ilişkili kraliyet ailesinden biri olabileceğini dile getirdi. Mezar ve eserlerin bu yıl içerisinde yerinde sergilenmesi hedefleniyor.

Restorasyon Süreci Tamamlanan Eserler Müze Envanterine Alındı

Restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlanan 47 eserin Gordion Müzesi’ne getirildiğini açıklayan Ersoy, kalan eserlerin de prosedürlerin tamamlanmasının ardından müzeye kazandırılacağını ifade etti.

Eserlerin yüzeyindeki korozyonun özel laboratuvarlarda kontrollü yöntemlerle temizlendiğini belirten Bakan, eserlerin tarihsel ve kültürel değerlerinin korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı çalışanlarını da özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

“Türk Arkeolojisi Uluslararası Etki Alanını Genişletti”

Geleceğe Miras Projesi ile kısa sürede çok değerli arkeolojik veriler elde ettiklerini belirten Ersoy, T26 Tümülüsü’ndeki kazıların bunun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

2013 yılından bu yana kazı başkanlığını yürüten Charles Brian Rose ile geçtiğimiz yıl koordinatör kazı başkanı olarak atanan Prof. Dr. Yücel Şenyurt’a teşekkür eden Ersoy, projeye katkı sunan herkese şükranlarını sundu.

2024 Yılında 6 Bini Aşkın Arkeolojik Eser Gün Yüzüne Çıkarıldı

Bakan Ersoy, 2023 Ekim ayında başlatılan Geleceğe Miras Projesi’nin kısa sürede 251 kazı alanını kapsayacak şekilde genişletildiğini hatırlattı. Projenin turizm potansiyeline de katkı sağlayacağını belirterek, kültür turizminin gelişeceğini vurguladı.

Bu kapsamda 2024 yılında 2 bin uzman ve 3 binden fazla işçiye istihdam sağlandığını belirten Ersoy, yıl boyunca süren çalışmalar sayesinde 6 bini aşkın arkeolojik buluntuya ulaşıldığını aktardı.

Kazıların artık yılın 12 ayı sürdürülebilir hale geldiğini vurgulayan Bakan, yürütülen projelerle Türk arkeolojisinin uluslararası alandaki etkisinin arttığını söyledi.

“Bu Topraklarda Hem Frigya'nın İzleri Hem İstiklal Mücadelesi Var”

Ankara Valisi Vasip Şahin, Gordion’daki mezar alanının kültürel anlamda büyük değer taşıdığını belirtti. Bölgenin tanıtımıyla birlikte önemli bir turizm merkezi haline geleceğini ifade etti.

Valilik olarak bölgedeki kazılara destek verdiklerini vurgulayan Şahin, Sakarya Meydan Muharebesi'nin de bu topraklarda gerçekleştiğini hatırlatarak, "İki önemli miras, Frigya'nın kültürel zenginliği ve İstiklal Mücadelesi burada buluştu." dedi.

Gordion Müzesi ve Midas Tümülüsü İncelendi

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile kazı başkanları Charles Brian Rose ve Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da kısa konuşmalar yaptığı etkinliğin sonunda, Bakan Ersoy beraberindeki heyetle Gordion Müzesi ve Midas Tümülüsü’nü gezdi.

Programa ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç da katıldı.