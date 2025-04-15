Proje okullarında son dönemde yapılan yönetici ve öğretmen atamaları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde düzenlenen oturma eylemiyle protesto ediliyor. Atamaların liyakat yerine iktidara yakınlık gözetilerek yapıldığını öne süren öğretmenler, eğitimde adalet ve eşitlik çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’daki bazı liselerde öğrenciler de benzer gerekçelerle eylemler düzenlemiş, öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilmesine tepki göstermişti. Öğrencilerin ardından bugün de öğretmenler seslerini duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binası önünde toplandı. Öğretmenlerin eylemleri, polis barikatı ile çevirildi. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alarak, öğretmenlere GBT sorgulaması yaptı.

Öte yandan öğretmenler, proje okullarındaki atama süreçlerinin şeffaflıktan uzak olduğunu ve eğitimcilerin emeğinin yok sayıldığını dile getiriyor.

Toplanan vatandaşlar ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için istifa sloganları atarken, gruplar arasında da sıkça tartışma meydana geldi.

Polis dağılmayan kalabalığa müdahale edeceğini belirtti.