İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla göçmen geçişi yapıldığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, sınır hattından para karşılığında göçmen geçişini organize eden bir şebeke tespit edildi. Suriye sınır hattındaki Akçakale, Ceylanpınar, Harran ve kent merkezinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Aynı operasyonda, yurda kaçak yollarla giriş yapan çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan 14 organizatör, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.