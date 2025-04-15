GONCAGÜL KONAŞ

Depremin yarattığı yıkımın en çok etkilediği kesimlerden biri olan çocuklar için umut dolu bir kampanya başlatıldı. Doğru İnsanlar Dayanışma ve Düşünce Derneği’nin hayata geçirdiği “Bir Çocuk Bir Oyuncak” kampanyasıyla, Hatay’daki çocuklara hem moral hem de mutluluk taşınması hedefleniyor. Gönüllülerin desteğiyle toplanan oyuncaklar, sadece birer hediye değil; aynı zamanda iyileşmenin ve yeniden çocuk olabilmenin simgesi olarak görülüyor.

Deprem sonrası psikolojik olarak yıpranan çocuklara moral vermek amacıyla hayata geçirilen kampanyada, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllülerin desteğiyle oyuncaklar toplanıyor. Dernek Başkanı Sabiha Karaosman, oyuncakların sadece bir oyun aracı değil; aynı zamanda iyileşmenin, güvenin ve çocuk olmanın bir simgesi olduğunu vurguladı.

“OYUN ÇOCUKLARIN HAKKIDIR”

Karaosman, sağlıklı gelişim için oyunun ve oyuncakların hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, “Oyun çocukların hakkıdır” dedi. Oyuncakların çocukların hayal gücünü geliştirdiğini, sosyal becerilerini ve duygusal dayanıklılıklarını artırdığını belirten Karaosman, kampanyaya katılan gönüllülerin çocukların yüzündeki gülümsemenin her şeye değdiğini ifade etti.

GÖNÜLLÜLER 17 MAYIS’TA HATAY’A GİDİYOR

Toplanan oyuncaklar, 17 Mayıs’ta gönüllü ekiplerle birlikte Hatay’a götürülecek. Dağıtımda öncelik, depremde ailesini kaybetmiş yetim çocuklara verilecek. Ayrıca çocukların moralini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

“BİR OYUNCAK, BİR GÜLÜMSEME”

Kampanya kapsamında, yeni veya temiz ikinci el oyuncak bağışıyla katkı sunmak isteyen vatandaşlar, belirlenen toplama noktalarına desteklerini ulaştırabiliyor. Dernek yetkilileri, “Bir çocuğu da benim hediyem mutlu etsin” diyen herkesi bu dayanışmaya katılmaya davet ediyor.

Her oyuncak, bir çocuğun kalbinde umut, yüzünde gülümseme ve geleceğe dair bir inanç olabilir. Küçücük bir oyuncak bile bir çocuğun dünyasında büyük bir sevince dönüşebilir.