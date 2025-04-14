Haymana Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı tüm ilçeyi ilaçmaya devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama ekiplerimizce üreme alanlarına ve larvalara yönelik tarama ve ilaçlama çalışmalarına başladı.

"Önlemimizi alıyoruz"

Haymana Belediyesi'nin ilaçlamaya ilişkin paylaşımı şöyle: "Geçmişte yaşanan sivrisinek, karasinek ve haşere sıkıntısının tekrar yaşanmaması için önlemlerimizi zamanında alıyoruz.Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama ekiplerimizce üreme alanlarına ve larvalara yönelik tarama ve ilaçlama çalışmalarına başladık." ifadeleri kullanıldı.