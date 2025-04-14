Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedioğlu geçirdiği kalp krizi sonrası genç yaşta hayatını kaybetti. Gedioğlu'nun vefatı sevenlerini ve yakınlarını yasa boğarken, Gedioğlu'nun vefat haberini Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ duyurdu.

Ümit Özdağ X hesabından yaptığı duyurusunda, merhuma rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Tutuklu başkan Özdağ şu ifadeleri kullandı; "İstanbul İl Başkan Yardımcımız Sayın Ömer Gedioğlu'nun vefatını derin üzüntü ile öğrendim. Merhum başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Zafer Partisi ailemize baş sağlığı diliyorum." dedi