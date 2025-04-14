Çankaya Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde yürütülen "Baba Destek Programı" tüm hızıyla devam ediyor. Çankaya’daki gündüz bakımevlerinde eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların velilerine yönelik hazırlanan programa, özellikle babalar yoğun ilgi gösteriyor. Toplamda 13 haftalık sürecek eğitim programının dördüncü haftası tamamlandı.

Babalara Çocuk Gelişimi ve Ebeveynlik Üzerine Eğitim

AÇEV'in alanında uzman eğitmenleri Erol Turgut, Celal İnan, Deniz Ataç, Umut Yaşar Göç, Yalçın Ulusoy ve Murat Göç tarafından yürütülen eğitimlerde; babalara çocuklarının gelişim süreçlerine nasıl katkı sunabilecekleri, bakım ve iletişim süreçlerinde nasıl daha etkin olabilecekleri konusunda bilgiler aktarılıyor. Eğitimlerin temel hedeflerinden biri ise babaların çocuklarıyla daha sağlıklı ve demokratik ilişkiler kurmalarını sağlamak.

Tamamen Ücretsiz, Uygulamalı Eğitim Programı

Ücretsiz olarak sunulan Baba Destek Programı kapsamında en az 15 kişilik gruplar halinde toplanan babalar, haftada bir gün 2,5 saat süren oturumlara katılıyor. Eğitimlerde grup çalışmaları, hikâyeler, örnek olay incelemeleri ve çeşitli oyunlarla ebeveynlik becerilerinin gelişimi destekleniyor. Program, babaların sadece aile içinde değil, toplumsal hayatta da daha bilinçli ve duyarlı bireyler olmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Eğitimlere katılan babalar, program sayesinde çocuklarıyla daha güçlü bağlar kurabildiklerini ve empati becerilerinin geliştiğini ifade ediyor. Yüz yüze gerçekleştirilen uygulamalı eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi de verilecek.

Aile İçi İletişimi Güçlendiren Eğitim

Baba Destek Programı; çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimini desteklemenin yanı sıra, babaların ailede üstlendikleri rolü yeniden tanımlamalarına da olanak tanıyor. Aile içi iletişimi güçlendiren bu program, sağlıklı bireyler ve toplumsal yapının temellerini atmada önemli bir görev üstleniyor.