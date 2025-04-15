AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, 'seçilmiş hükümeti' hedef alan, vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir." diye belirtti

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki verdi.

Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, 'seçilmiş hükümeti' hedef alan, vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir. Bu siyasi muhalefet değil sadece marjinal bir siyasettir. 'Normalleşme' diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir."