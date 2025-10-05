29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında “Sürdürülebilir Uzay: Dirençli Dünya” temasıyla gerçekleştirilen kongreye, 99 ülkeden 7 bin 400 delege katıldı. Kongre kapsamında düzenlenen Halk Günü etkinliğinde katılımcılar, fuaye alanındaki sergileri gezdi ve uzay temalı deneyimlere katılma imkanı buldu.

Avustralya Uzay Endüstrisi Derneği (SIAA) ev sahipliğinde, Avustralya Uzay Ajansı ve Yeni Güney Galler Hükümeti desteğiyle düzenlenen etkinlik, uzayın barışçıl kullanımına, sürdürülebilirliğe ve uluslararası işbirliğine dair mesajlar verdi.

Kapanış gününde Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) arasında ev sahipliği protokolü imzalandı. Bayrak devir töreninin ardından Antalya’da düzenlenecek IAC 2026’ya hazırlık süreci ve Türkiye’nin uzay vizyonunu anlatan tanıtım videosu gösterildi.

TUA Başkanı Yusuf Kıraç, imza töreninde Türkiye’nin ev sahipliği için duyduğu gururu dile getirerek, “Bu sorumluluğu gurur ve kararlılıkla kabul ediyoruz. Önümüzde zorlu bir görev var ancak bunu küresel uzay topluluğuna hizmet etmek ve yüksek standartlar belirlemek için bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Törene IAF Başkanı Gabriella Arrigo, IAF Genel Direktörü Christian Feichtinger, Avustralya Uzay Endüstrisi Birliği İcra Kurulu Başkanı Jeremy Hallett, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Danışmanı Emine Doğrukök, Saha İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Türk Astronot Alper Gezeravcı ve TUA Uluslararası İlişkiler Dairesi Astronot Mühendisi Seda Büyük Demir katıldı.