Kaza, Şehit Hacı Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. Muzaffer H. (34) yönetimindeki 68 AET 831 plakalı panelvan, Hürü İ. (35) idaresindeki 68 AEF 257 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Hürü İ. ile çocukları Recep (7) ve Hasan İ. (6) yaralandı.

Yaralıların Durumu Ağır

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nekaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.