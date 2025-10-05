Kaza, ilçeye bağlı Yukarıkarderesi köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Alakel, komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti izinsiz alarak dolaşmaya çıktı. Bir süre ilerleyen çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybedip duvara çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Alakel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.