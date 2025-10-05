Trafalgar Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, “Soykırıma karşıyım, Palestine Action’ı destekliyorum” yazılı pankartlar taşıdı. Londra Metropolitan Polisi, Palestine Action’ın yasaklı bir örgüt olduğunu belirterek, gruba destek vermenin suç teşkil ettiğini duyurdu.

Polis, Defend Our Juries adlı grubun çağrısıyla oturma eyleminde bulunan kişileri gözaltına aldı. Yaşı veya engeli nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken protestocular ise polis tarafından taşınarak araçlara bindirildi. Bu durum diğer eylemcilerin tepkisini çekti.

Londra Metropolitan Polisi, saat 17.30 (TSİ 19.30) itibarıyla gözaltına alınan kişi sayısının 355 olduğunu açıkladı.

Palestine Action, İsrail’le iş yapan şirketlere yönelik üretim veya çalışmaları durdurma eylemleriyle biliniyor. Haziran ayında İngiliz Brize Norton Hava Üssü’nde telleri kesip, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürterek Filistin bayrağı bırakan aktivistler, bu eylem sonrası yasaklanmıştı.

Temmuz ayında yasağın yürürlüğe girmesinin ardından yasal süreçler devam ederken, Defend Our Juries isimli grup, Palestine Action’a destek eylemlerini sürdürdü. Daha önce düzenlenen iki destek eyleminde toplamda 1.422 eylemci gözaltına alınmıştı.