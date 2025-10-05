Mısır merkezli Kahire News kanalının duyurusunun ardından Dışişleri Bakanlığı resmi açıklama yaptı. Açıklamada, Mısır’ın arabulucularla koordinasyon halinde ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Trump Planı ve Müzakere Detayları

6 Ekim’de başlayacak dolaylı görüşmelerde, Trump’ın planı çerçevesinde esir takasının koşulları ve ayrıntıları ele alınacak. Yetkililer, müzakerelerin Gazze’deki çatışmanın sona erdirilmesi yönündeki bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Görüşmelerin Süreci

Kahire News’in haberine göre dolaylı müzakereler pazar günü başlayacak ve pazartesi devam edecek. Tarafların önümüzdeki günlerde esir değişimi konusunda önemli adımlar atması bekleniyor.